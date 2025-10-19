Потерянную во Владикавказе травмированную лошадь нашли

Потерянную во Владикавказе лошадь с травмированной ногой нашли

Брошенную лошадь с травмированной ногой, которая потерялась во Владикавказе, нашли местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В начале октября волонтеры из Северной Осетии спасали четвероногое, владельца которого долго пытались отыскать. За скакуном, пока он не потерялся, присматривал местный ветеринар.

Спустя почти 10 дней животное удалось найти. За лошадью сразу выехали добровольцы Нукар Кесаев и Олег Цаллаев и увезли на конюшню в Сурх-Дигору, где она будет восстанавливаться.

