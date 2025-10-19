Моя страна
Потерянную во Владикавказе травмированную лошадь нашли

Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Брошенную лошадь с травмированной ногой, которая потерялась во Владикавказе, нашли местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В начале октября волонтеры из Северной Осетии спасали четвероногое, владельца которого долго пытались отыскать. За скакуном, пока он не потерялся, присматривал местный ветеринар.

Спустя почти 10 дней животное удалось найти. За лошадью сразу выехали добровольцы Нукар Кесаев и Олег Цаллаев и увезли на конюшню в Сурх-Дигору, где она будет восстанавливаться.

В июне в российском регионе показали номер «заклинательницы лошадей». Девушка выступила на Сабантуе в башкирском селе Красноусольский.

