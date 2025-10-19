Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

РИА Новости: Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в 2 раза длиннее Евротоннеля

Тоннель между Чукоткой и Аляской будет практически в два раза длиннее Евротоннеля. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных из открытых источников.

По данным агентства, возможная длина тонеля варьируется от 98 до 113 километров. Для сравнения приводится магистраль между Францией и Великобританией, протяженность которого составляет около 51 километра.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По его мнению, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.

Позднее житель Анкориджа Илья Логинов заявил, что тоннель из России в американский штат Аляска будет востребован.