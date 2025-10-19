Бывший СССР
В базу «Миротворца» попали четверо двухлетних детей

В базу «Миротворца» попали четыре двухлетних ребенка из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В базу экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) попали четверо двухлетних детей. Об этом свидетельствуют данные ресурса, ссылается на них ТАСС.

Всех детей обвиняют якобы в «покушении на суверенитет Украины».

На сайте скандального «Миротворца» не первый раз появляются личные данные детей. В его базу уже попадали несовершеннолетние граждане РФ в возрасте от 2 до 17 лет.

Накануне сообщалось, что четырнадцатилетнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечалось, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

До этого стало известно, что пятилетний ребенок из России был внесен в базу сайта «Миротворец».

