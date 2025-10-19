Россия
В России высказались о сроках освобождения Херсона

Депутат Колесник: Херсон будет освобожден в ближайшем будущем
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Взятие островов в устье Днепра дает определенную оперативную свободу для Вооруженных сил России по освобождению Херсона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уже контролируют часть города Херсон. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Парламентарий отметил, что в разгар боевых действий трудно предполагать сроки освобождения, тем более Херсон находится на более высоком берегу, что создает дополнительные трудности. При этом он указал, что у Вооруженных сил Украины на других участках фронта складывается тяжелое положение, поэтому они будут высвобождать свои силы, чтобы туда перебраться.

«Я думаю, мы этим воспользуемся и Херсон будет взят в самый удобный момент, когда будет меньше всего потерь с нашей стороны. Херсон будет взят и возвращен в родную гавань, потому что Херсон является субъектом Российской Федерации и должен быть возвращен России. Произойдет это, не скажу точно в какое время, но не в самое далекое», — прокомментировал Колесник.

Ранее стало известно о бегстве украинских властей в Херсонской области. Сообщалось, что они покинули регион и скрываются в Николаеве.

