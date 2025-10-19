Власти Франции уточнили информацию о похищенных из Лувра украшениях

Министерство культуры Франции уточнило информацию о похищенных из Лувра восьми украшениях, среди них значатся драгоценности «неизмеримой ценности», принадлежавшие королевам и императрицам. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, в перечень похищенных ценностей вошли тиара и брошь, принадлежавшие жене Наполеона III Евгении де Монтихо, чью корону грабители сломали и бросили недалеко от Лувра.

Также преступники украли ожерелье, серьгу и тиару, которые поочередно носили голландская королева Гортензия де Богарне и французская королева Мария Амалия. Кроме того, в составленном Минкультом списке похищенных ценностей упомянуты некая «реликварная брошь» и изумрудное ожерелье и серьги императрицы Марии-Луизы.

Ранее глава парламентской фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась об ограблении Лувра. Она посоветовала властям Франции признать, что музеи и исторические здания страны недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам.

Неизвестные вломились в Лувр утром 19 октября. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они оделись в рабочие желтые жилеты и проникли в галерею Аполлона, где похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.