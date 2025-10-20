Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 20 октября 2025Экономика

Стало известно о шоке иностранцев из-за российского газового оборудования

Глава «Газпрома» Миллер не нашел в мире аналогов газового оборудования из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские производители газового оборудования по многим позициям на одно-два поколения опережают иностранных конкурентов, в том числе из недружественных стран, в чем сами они могли убедиться на прошедшем в этом году Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Об этом в интервью «России 24» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, гости мероприятия «были сильно поражены, находились в состоянии, близком к шоку», и постоянно спрашивали, действительно ли Россия делает это оборудование.

«На ответ "да" мы чувствовали, что им это слышать не очень приятно», — указал Миллер. Он подчеркнул, что Россия никого не копирует, а «чувствует себя технологически суверенной» в мировой газовой отрасли.

Какое конкретно оборудование восхитило иностранцев и представители каких иностранных компаний это были, глава «Газпрома» не уточнил. Что касается форума, то Миллер заверил, что каждый год ПМГФ набирает свой вес и уже сейчас он «чрезвычайно высок».

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Дефицит бензина в России в 2025 году. Почему некоторые регионы страны столкнулись с топливным кризисом?
Дефицит бензина в России в 2025 году.Почему некоторые регионы страны столкнулись с топливным кризисом?
3 октября 2025

Ранее в ходе выступления на Российской энергетической неделе президент страны Владимир Путин заявил, что отечественные специалисты становятся технологическими лидерами в оборудовании для топливно-энергетического комплекса, а ее разработки пользуются спросом за рубежом. О каких технологиях шла речь, глава государства не рассказал.

По итогам 2024 года «Газпром» является главным должником среди российских компаний. Подсчеты Forbes показали, что чистый финансовый долг «Газпрома» достиг 6,047 триллиона. Также сообщалось, что из-за проблем на газоперерабатывающих заводах, в том числе компании «Газпром добыча Астрахань», отечественные производители серы начали импортировать вещество, хотя ранее Россия была крупным экспортером.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости