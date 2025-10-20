Стало известно о шоке иностранцев из-за российского газового оборудования

Глава «Газпрома» Миллер не нашел в мире аналогов газового оборудования из России

Российские производители газового оборудования по многим позициям на одно-два поколения опережают иностранных конкурентов, в том числе из недружественных стран, в чем сами они могли убедиться на прошедшем в этом году Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Об этом в интервью «России 24» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, гости мероприятия «были сильно поражены, находились в состоянии, близком к шоку», и постоянно спрашивали, действительно ли Россия делает это оборудование.

«На ответ "да" мы чувствовали, что им это слышать не очень приятно», — указал Миллер. Он подчеркнул, что Россия никого не копирует, а «чувствует себя технологически суверенной» в мировой газовой отрасли.

Какое конкретно оборудование восхитило иностранцев и представители каких иностранных компаний это были, глава «Газпрома» не уточнил. Что касается форума, то Миллер заверил, что каждый год ПМГФ набирает свой вес и уже сейчас он «чрезвычайно высок».

Ранее в ходе выступления на Российской энергетической неделе президент страны Владимир Путин заявил, что отечественные специалисты становятся технологическими лидерами в оборудовании для топливно-энергетического комплекса, а ее разработки пользуются спросом за рубежом. О каких технологиях шла речь, глава государства не рассказал.

По итогам 2024 года «Газпром» является главным должником среди российских компаний. Подсчеты Forbes показали, что чистый финансовый долг «Газпрома» достиг 6,047 триллиона. Также сообщалось, что из-за проблем на газоперерабатывающих заводах, в том числе компании «Газпром добыча Астрахань», отечественные производители серы начали импортировать вещество, хотя ранее Россия была крупным экспортером.