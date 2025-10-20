Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

Российский боец пережил прямое попадание дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжил. Пережившего смертельную атаку военного сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал WarGonzo.
На выложенных кадрах видно, как группа военнослужащих пытается скрыться от удара беспилотника. Один из бойцов падает в траву, и дрон пикирует на него. Через несколько секунд после взрыва россиянин встает и догоняет сослуживцев.
Отмечается, что военный не получил ранений, на нем лишь обгорела форма. «Каждый участник боевых действий не раз являлся свидетелем чудесных спасений и других невероятных событий», — подписали кадры авторы портала.
Ранее российский военный с позывным Моисей показал артефакт из рукопашного боя под Киевом в начале спецоперации.