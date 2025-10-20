Врач дала совет желающим меньше спать россиянам

Врач Арсланова: Сокращать количество сна можно после консультации с доктором

Врач общей практики Айгуль Арсланова рассказала, можно ли научиться меньше спать, чтобы выкроить больше времени для работы и хобби. Об этих рисках доктор побеседовала в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, если человек желает адаптировать организм к новому режиму сна и отдыха, необходимо подойти к этому процессу с осторожностью. «Постепенное сокращение времени сна на 15-30 минут в неделю может помочь вашему организму адаптироваться к новому режиму. Однако лучше всего это делать после консультации с врачом», — дала она совет россиянам.

Арсланова также призвала обращать внимание на индивидуальные особенности организма. Например, одному человеку может быть достаточно шести часов сна, тогда как другому для полноценного отдыха потребуется восемь.

Если же попытаться снизить количества сна резко, это может привести к негативным последствиям для здоровья. Недосып может приводить к ухудшению когнитивных функций, негативно влиять на работу иммунитета, увеличивать уровень стресса и провоцировать развитие различных заболеваний.

