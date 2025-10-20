Мир
16:53, 20 октября 2025Мир

Лидеры ЕС соберутся на саммит с Зеленским

FT: Лидеры ЕС соберут саммит с Зеленским по вопросу использования активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) соберутся на саммит в Брюсселе 23 октября, где, возможно, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы договориться об использовании замороженных российских активов для кредита республике в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Чиновники ЕС уверены, что саммит даст зеленый свет Европейской комиссии (ЕК) для выдвижения предложения о предоставлении денег в кредит в траншах, которые будут использоваться для покупки оружия.

«ЕС должен поставить Украину в сильное стартовое положение, оказывая военную помощь, рассматривая, как мы можем использовать финансовые активы, чтобы дать им какое-то финансовое облегчение, чтобы у них были лучшие карты за столом», — пояснил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вель.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти ЕС решат вопрос предоставления Украине так называемого репарационного кредита до конца этого года. По его мнению, у ЕС есть два выхода: либо полноценная конфискация заблокированных активов Центробанка России, либо предоставление Украине средств из бюджета блока.

В свою очередь, посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что использование замороженных российских активов в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Он пояснил, что ЕС намерены пустить средства РФ на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России «стратегического поражения».

Дипломат отметил, что у такой схемы нет юридического основания и любые действия по распоряжению российскими активами без согласия Москвы будут рассматриваться как воровство и вызовут незамедлительные ответные меры.

