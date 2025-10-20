Алиев предложил военное сотрудничество Турции и странам Средней Азии. Появится ли на границах с Россией новый военный блок?

В Узбекистане начались военные учения стран Средней Азии и Азербайджана

16 октября на крупнейшем военном полигоне Узбекистана «Каттакурган» начались совместные военные учения стран Средней Азии и Азербайджана «Бирлик-2025» («Единство-2025»). Об этом сообщило министерство обороны Узбекистана.

Учения начались после предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева укрепить военное сотрудничество в рамках Организации тюркского сотрудничества (ОТГ), в которую также входят Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. На саммите объединения в Габале политик предложил провести в 2026 году на азербайджанской территории совместные военные учения государств-членов ОТГ.

На фоне современных геополитических вызовов и угроз безопасности, особенно в условиях нарушения норм и принципов международного права, крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы Ильхам Алиев президент Азербайджана

Официально маневры в Узбекистане заявлены как региональные учения, однако в мероприятии также участвует не являющийся страной Средней Азии Азербайджан. В свою очередь, Узбекистан не является страной региона Каспийского моря, а место проведения учений расположено на востоке страны, вдали от ее крупнейших водоемов. С чем связано проведение совместных маневров Баку и среднеазиатских стран и стоит ли ожидать появления нового военного блока на границе с Россией, — разбиралась «Лента.ру».

Что отрабатывается на учениях?

В рамках трех этапов учений стороны отработают оборону государственной границы, а также поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Как сообщило Минобороны Азербайджана, в маневрах примут участие подразделения специального назначения, а также расчеты операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Основное внимание в ходе учений уделяется совершенствованию подготовки к организации совместных мероприятий между воинскими контингентами стран-участниц, а также развитию возможностей и навыков для проведения совместных операций министерство обороны Азербайджана

На фоне учений министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов встретился в Самарканде с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Стороны договорились о развитии военно-технического сотрудничества, а также о принятии новых мер по обеспечению региональной безопасности.

Перед началом маневров «Единство-2025» Азербайджан и Узбекистан провели совместные командно-штабные учения «Мяхарят-2025» по нейтрализации незаконных вооруженных формирований. Стороны также подписали Меморандум о сотрудничестве между военными университетами и обсудили реализацию совместных проектов.

Инициатива ОТГ по безопасности

Учения «Единство-2025» начались вскоре после прошедшего 6-7 октября под девизом «Региональный мир и безопасность» саммита ОТГ в азербайджанской Габале. В ходе пленарного заседания Ильхам Алиев подчеркнул необходимость сотрудничества тюркских стран в сфере безопасности и обороны, также его поддержали другие участники саммита.

Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

В итоговой декларации саммита лидеры стран-участниц выразили «непоколебимую приверженность укреплению солидарности, сотрудничества и координации между тюркскими государствами во всех сферах». Стороны также поприветствовали создание формата ОТГ+ для взаимодействия с государствами, не входящими в организацию.

Примечательно, что в учениях «Единство-2025» участвует Таджикистан, не являющийся членом ОТГ и даже государством-наблюдателем организации

Также государства-участники ОТГ выступили со следующими заявлениями в сфере безопасности:

необходимость урегулирования ситуации на Кипре, исходя из принципа двух государств. В рамках саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра;

решение конфликта в Палестине на основе резолюции Совета безопасности ООН 1967 года, исходя из принципа двух государств;

усиление взаимодействия ОТГ с властями Афганистана;

ускорение рассмотрения проекта «Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств».

С кем еще провел учения Азербайджан?

5 августа Вооруженные силы Азербайджана, включая высокопоставленных военнослужащих, приняли участие в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025 («Проворный дух»). В маневрах на территории Грузии и Турции также приняли участие военные из США, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

9 сентября в Баку начались учения спецназа Азербайджана, Турции, Казахстана, Катара, Узбекистана и Пакистана «Вечное братство – IV». Для проведения маневров Минобороны Азербайджана задействовало бронетехнику, армейскую авиацию и БПЛА. Подразделения спецназа отработали учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника.

Появится ли новый военный блок на границе с Россией?

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев отверг создание военного блока на базе объединения. По его словам, вместо этого речь идет о развитии формата сотрудничества ОТГ+.

Хочу сразу подчеркнуть — речь не идет о каких-то закрытых или военных блоках Кубанычбек Омуралиев генеральный секретарь Организации тюркских государств

При этом генсек ОТГ признал, что вопросы безопасности являлись ключевыми в рамках прошедшего в Габале саммита, указав на общие основы организации в виде культуры и религии. «Если мы не будем подкреплять это экономическим сотрудничеством и обеспечением стабильности, то все это рискует остаться лишь на уровне символики», — подчеркнул Омуралиев.

В свою очередь, председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по обороне Арзу Нагиев раскрыл планы сделать совместимыми армии государств-членов ОТГ на тактическом и стратегическом уровне. По мнению политика, по мере развития форматов сотрудничества появится возможность отработки различных тактик и механизмов обороны.

Объединение в этом процессе таких стран, как Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, создаст основу для формирования концепции единой силы тюркского мира. Конечно, выражение «тюркское НАТО» используется, скорее, в политическом смысле Арзу Нагиев председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне

Нагиев также отметил роль военно-технического сотрудничества Турции и Азербайджана в сотрудничестве стран ОТГ в сфере безопасности. При этом, по его словам, инициатива по военному сотрудничеству не является альтернативой НАТО или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).