Овечкин не забил ни одного гола в матче НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ, Овечкин не забил ни одного гола

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча закончилась со счетом 4:3.

Российский нападающий Александр Овечкин не забил ни одного гола. Он провел на поле 21 минуту, один бросок пришелся в створ ворот, другими результативными действиями спортсмен не отметился. Для хоккеиста это третий матч в сезоне без набранных очков.

У «Вашингтона» шайбы в ворота противника забили Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон. Команда потерпела первое поражение после серии из четырех побед. «Ванкувер» выигрывает третий матч подряд.

В ночь на 18 октября «Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке победили «Миннесота Уайлд». Основное время матча завершилось со счетом 5:1. Овечкин отметился шайбой в начале матча. На счету Овечкина 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах.