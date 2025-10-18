Спорт
09:25, 18 октября 2025

Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Александр Овечкин отметился первой шайбой в текущем сезоне НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 18 октября Кэпиталс на своей площадке победили «Миннесота Уайлд». Основное время матча завершилось со счетом 5:1. Овечкин отметился шайбой в начале матча. Это его 898-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

На счету Овечкина 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах. Хоккеист прервал личный антирекорд.

Ранее Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона. В четырех стартовых матчах регулярки он не забросил ни одной шайбы. Это повторение личного антирекорда россиянина. Такое ранее происходило в сезонах-2023/2024 и 2012/2013.

До этого 40-летний Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов, проведенных в НХЛ. Нынешний сезон стал для форварда 21-м в карьере.

