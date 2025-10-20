Из жизни
19:39, 20 октября 2025

Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

После ограбления в Лувре потомок Наполеона выразил боль из-за пропажи фамильных украшений. Об этом сообщает издание El Mundo.

Потомков Наполеона Бонапарта расстроило громкое ограбление знаменитого парижского музея, где хранилась часть фамильных ценностей предков. Принц Иоахим Мюрат, являющийся главой одной из ветвей Бонапартов, заявил, что ощущает произошедшее как «личную боль». «Это часть нашей национальной души, которую у нас отнимают», — сказал он. Принц также выразил поддержку полиции.

Среди украденных из Лувра реликвий — две тиары королев Орлеанской династии, а также часть изумрудного гарнитура, который Наполеон I преподнес Марии-Луизе Австрийской в 1810 году. Преступники также похитили корону императрицы Евгении, но повредили и потеряли ее при побеге. Реликвию вернули в музей. Принц Иоахим призвал власти сделать все возможное для поимки воров и возвращения национального достояния.

52-летний Иоахим Карлос Наполеон Мюрат, принц Понтекорво, является сыном и наследником Иоахима Луиса Наполеона Мюрата, восьмого принца Мюрата и главы этой побочной ветви императорской семьи Наполеона. Они происходят от младшей сестры Наполеона I, Каролины Бонапарт, которая вышла замуж за знаменитого Иоахима Мюрата — доверенного адъютанта императора во многих сражениях и в конечном итоге получил звание генерала. Впоследствии он стал королем Неаполя и получил титул принца Понтекорво.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал, что воры использовали строительную автолестницу, чтобы забраться в здание. При этом известно, что злоумышленники проникли со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы.

    Все новости