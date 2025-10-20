«Радиостанция Судного дня» передала имя литературного персонажа

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала шифровка с именем Дон Кихот

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение с именем литературного персонажа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

20 октября в 13:26 по московскому времени в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало имя Дон Кихот. Оно уже передавалось в прошлом: шифровку с тем же словом можно было услышать 14 февраля 2022 года.

НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.