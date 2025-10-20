Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:27, 20 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала имя литературного персонажа

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала шифровка с именем Дон Кихот
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение с именем литературного персонажа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

20 октября в 13:26 по московскому времени в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало имя Дон Кихот. Оно уже передавалось в прошлом: шифровку с тем же словом можно было услышать 14 февраля 2022 года.

НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости