Россияне высказались о материальной помощи родителям

SuperJob: 66 % россиян финансово помогают родителям

Около двух третей (66 процентов) опрошенных россиян поддерживают материально своих родителей, а 51 процент респондентов считает, что взрослые люди обязаны это делать. Об этом со ссылкой на данные исследования SuperJob сообщает РБК.

В том числе 22 процента из экономически активных респондентов финансово помогают родителям на постоянной основе, еще 36 процентов делают это по необходимости, а 8 процентов — изредка. При этом отмечается, что 12 процентов россиян такую помощь не оказывают, не получая ее, а еще 16 процентам помогают сами родители.

Среди последних оказалось больше женщин (20 процентов против 12 процентов мужчин), в то время как число постоянно помогающих родителям представителей обоих полов оказалось равным.

Также в материалах отмечается, что с возрастом доля оказывающих соответствующую помощь растет (с 14 процентов среди молодежи до 26 процентов в возрасте 45+), а среди тех, кто ее получает от матерей или отцов, напротив, снижается.

