Российские добровольцы с помощью дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

Добровольцы бригады «Север-V» российского Добровольческого корпуса устроили засаду группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разбили ее под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе корпуса, передает РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ в одно и то же время проводили ротацию в одном месте. Поэтому российские войска организовали засаду на пути следования украинских войск и атаковали их дронами, сбрасывающими боевые снаряды. Собеседник агентства также рассказал, что дроны атаковали ВСУ ночью, а с наступлением дня нанесли новый удар по этому участку.

Ранее российские ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ, рядом с населенным пунктом Таврийское на запорожском направлении. По данным военнослужащего с позывным Скат, дроны уже «полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше».

До этого российские войска нанесли удар по украинским целям с помощью дронов с онлайн-управлением.

