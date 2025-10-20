Наука и техника
19:19, 20 октября 2025

Выход смартфонов Samsung перенесли

Samsung перенесет выпуск смартфонов Galaxy S26 с января на март 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung перенесет выпуск новых флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание BGR со ссылкой на инсайдеров Techmaniacs.

Обычно корейский IT-гигант проводит презентации новых смартфонов в начале года — в январе или феврале. Однако в 2026 году из-за неназванных проблем фирма перенесет анонс на начало весны. Источники рассказали, что телефоны серии Galaxy S26 покажут в марте.

Инсайдеры не уточнили, почему Samsung решила сдвинуть сроки большой презентации. Они лишь указали, что компания столкнулась с определенными проблемами при разработке и проектировании гаджетов. Однако в компании уже определились, что девайсы линейки получат процессор Exynos 2600, обновленный 10-битный дисплей и батарею емкостью около 5000 миллиампер-часов.

Скорее всего, в первом квартале 2026 года Samsung выпустит три устройства — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Galaxy S26 Edge в списке не будет, так как компания разочаровалась низкими продажами ультратонких смартфонов.

Ранее инсайдер Тарун Ватс рассказал, что Samsung Galaxy S26 Ultra получит камеру в стиле складного Galaxy Z Fold 7.

