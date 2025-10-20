Экономика
15:15, 20 октября 2025Экономика

Страну Евросоюза встревожили планы по отказу от российского газа

Сийярто: Отказ от газа из России подорвет энергобезопасность Венгрии
Кирилл Луцюк

Фото: Janis Laizans / Reuters

Энергетическая безопасность Венгрии окажется подорвана, если будет реализован план Европейской комиссии по отказу от российских нефти и газа с 2028 года. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

Выступая на заседании Энергетического совета Евросоюза, он «от всего сердца» призвал учитывать географическое положение Венгрии, а не ограничиваться вопросами мировой политики. Он полагает, что если Брюссель не передумает, то Будапешт лишится надежного энергоснабжения.

Ранее Совет Евросоюза, одобривший 20 октября введение запрета на приобретение российского газа, предусмотрел приостановку действия этого решения. Оказалось, что некоторые виды нарушений безопасности поставок могут оправдать временное снятие запрета на импорт.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен посетовал на то, что, несмотря на все усилия Еврокомиссии, на закупки российского газа по-прежнему приходится более 13 процентов их объема. Он уверен, что принятие соответствующего плана об отказе от такого импорта «затянулось слишком надолго», и напомнил, что соответствующее решение требует не единогласной поддержки, а согласия квалифицированного большинства.

