В России заявили о продолжающихся поставках нефти в Индию вопреки словам Трампа

Замглавы МИД Руденко: Россия продолжает поставки нефти в Индию

Россия продолжает поставки нефти в Индию вопреки словам президента США Дональда Трампа о том, что республика откажется от сырья из РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, его цитирует ТАСС.

17 октября американский лидер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме пообещал, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

Представитель Белого дома уже заявлял, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50 процентов. Однако индийские источники заверили, что немедленного сокращения не наблюдается. По оценкам компании Kpler, импорт российской нефти в Индию должен вырасти примерно на 20 процентов в этом месяце, до 1,9 миллиона баррелей в сутки.

В понедельник, 20 октября, Трамп пообещал, что Индия продолжит платить повышенные таможенные пошлины Соединенных Штатов, если Нью-Дели в итоге не откажется от закупок российской нефти.

«Если они хотят говорить об этом (продолжении закупок российской нефти — прим. «Ленты.ру»), то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят», — подчеркнул политик.

Как отмечает политолог Георгий Бовт, отказ Индии от относительно дешевой нефти из России вызовет рост цен на топливо. Поэтому Нью-Дели не спешит уступать давлению Вашингтона и, наоборот, наращивает импорт российской нефти, который достиг 1,8 миллиона баррелей в сутки — это примерно половина всего объема экспортируемой морем нефти России. Бовт добавил, что рост обусловлен еще и возобновлением скидок.