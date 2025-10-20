Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 20 октября 2025Силовые структуры

В самой суровой зоне России начался суд над бывшим сенатором

В ИК-6 начался второй суд над экс-сенатором Арашуковым по делу о взятке в ₽3 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» (ИК-6) начался суд над бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в даче взятки сотруднику учреждения за послабления условий отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Выездное заседание на территории колонии проводит Ленинский районный суд Оренбурга для обеспечения мер безопасности. На слушаниях прокурор огласил обвинительное заключение. Арашуков свою вину отверг. Суд планирует допрос свидетелей по делу. Это второй процесс над экс-сенатором.

По версии следствия, Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника УФСИН за взятку в три миллиона рублей. Деньги предназначались на создание для него привилегированных условий в колонии.

Зимой 2022 года первый суд приговорил бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии и его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненному сроку. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости