В самой суровой зоне России начался суд над бывшим сенатором

В ИК-6 начался второй суд над экс-сенатором Арашуковым по делу о взятке в ₽3 млн

В колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» (ИК-6) начался суд над бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в даче взятки сотруднику учреждения за послабления условий отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Выездное заседание на территории колонии проводит Ленинский районный суд Оренбурга для обеспечения мер безопасности. На слушаниях прокурор огласил обвинительное заключение. Арашуков свою вину отверг. Суд планирует допрос свидетелей по делу. Это второй процесс над экс-сенатором.

По версии следствия, Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника УФСИН за взятку в три миллиона рублей. Деньги предназначались на создание для него привилегированных условий в колонии.

Зимой 2022 года первый суд приговорил бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии и его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненному сроку. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.