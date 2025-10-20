Экономика
16:35, 20 октября 2025Экономика

В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

Хассет: Приостановка работы правительства США может закончиться на этой неделе
Вячеслав Агапов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Временная приостановка работы правительства США может закончиться на этой неделе. Вероятную дату окончания шатдауна назвал глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя властей, шатдаун не продлится долго. На случай, если в ближайшие дни не удастся достичь соглашения по новому бюджету, Белый дом готовит «жесткие меры» против демократов.

«Если окажется, что это не так, Белому дому, совместно с директором Управления административно-бюджетной политики США Рассом Воутом, придется очень внимательно рассмотреть более жесткие меры, которые можно предпринять, чтобы заставить их сесть за стол переговоров», — пояснил Хассет.

Хассет отметил, что республиканская администрация рассчитывает на скорейшее возобновление работы правительства, однако готова действовать решительно, если демократы откажутся и дальше идти на компромиссы с оппонентами.

16 октября Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, а поддержал его лишь 51 член верхней палаты Конгресса.

По словам главы Минфина Скотта Бессента, экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос насчет того, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.

