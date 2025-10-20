В Венгрии предупредили об ответе России в случае использования активов странами ЕС

Сийярто: РФ введет контрмеры при использовании ее замороженных активов

РФ ответит странам ЕС в случае использования ими российских активов. Об этом предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

«ЕС, очевидно, предпримет шаги по использованию так называемых замороженных российских активов (...), и российская сторона оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения», — сказал он.

Посол России в Италии Алексей Парамонов отметил, что ЕС хочет «распилить» активы РФ, поскольку попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты. «Теперь они просто хотят банально "распилить" финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России "стратегического поражения", тем самым продолжив разрушение Украины и войну до последнего украинца», — считает политик.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рискует не договориться о кредите для Украины за счет активов России. Таким мнением поделился портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Бельгия, в которой заморожена большая часть российских активов, относится к плану скептически.