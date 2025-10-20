Мир
18:09, 20 октября 2025Мир

Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

Захарова о заявлении Каллас про встречу Путина и Трампа: Очередные неумные слова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом являются очередными неумными словами. Об этом газете «Известия» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это какие-то обрывочные мысли. Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу», — указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что глава евродипломатии никогда «не была выдающимся дипломатом». Официальный представитель российского МИД поинтересовалась, поручал ли Каллас кто-то высказываться таким образом.

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов Путина и в Будапеште. Она также заявила, что встречи по урегулированию украинского конфликта якобы не принесут результатов, если на них не будут присутствовать представители Киева или Европы.

