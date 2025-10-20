Зависимость Европы от российских энергоресурсов оценили

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС сохраняет зависимость от импорта нефти и урана из РФ

К настоящему времени окончательно порвать с зависимостью от импорта российских энергоресурсов странам Евросоюза (ЕС) не удалось. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, его слова приводит ТАСС.

Сейчас доля российской нефти в структуре импорта ЕС составляет порядка 3 процентов. Ежегодные доходы РФ от экспорта ядерного топлива в регион Йоргенсен оценил не более чем в миллиард евро. Но даже подобный уровень зависимости все равно недопустим для ЕС, подчеркнул еврокомиссар.

В связи с этим он заверил, что власти региона продолжат работу над полным запретом странам ЕС закупать нефть и ядерное топливо из России. В экономических интересах блока, чтобы зависимость от импорта энергоресурсов РФ сошла на нет как можно быстрее, резюмировал он. «Наша цель — не получать ни одной молекулы российских энергоносителей», — констатировал еврокомиссар.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028-го. Отказ от прокачки российского топлива станет ключевым в дорожной карте ЕС по прекращению зависимости. В Совете объяснили это тем, что Россия якобы регулярно срывает поставки топлива, что оказывает существенное влияние на европейский энергетический рынок. В то же время власти ЕС предусмотрели приостановку действия запрета на закупки газа из РФ в случае проблем с доставкой газа от альтернативных поставщиков.