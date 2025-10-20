Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:15, 20 октября 2025Из жизни

Женщина сняла отпечаток пальца у мертвеца ради 22 миллионов рублей

В Тайване женщина сняла отпечаток пальца у покойного, чтобы получить деньги
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

В Тайване мошенница попыталась получить деньги при помощи отпечатка пальца мертвеца. Об этом сообщает South China Morning Post.

59-летняя местная жительница по фамилии Ли пришла на похороны в городе Синьчжу. Прощание проходило с мужчиной, с которым она состояла в долговом споре. Прихватив с собой фальшивый закладной документ и долговую расписку на 8,5 миллиона тайваньских долларов (примерно 22,4 миллиона рублей), а также чернильную подушечку, мошенница забралась в катафалк и под предлогом прощания сняла отпечатки с руки покойного.

Инцидент мог бы остаться незамеченным, если бы не бдительность сотрудников похоронного бюро, которые обратили внимание, что женщина подозрительно долго находится в катафалке и проводит странные манипуляции. Администрация немедленно уведомила родственников усопшего, которые и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место полицейские задержали Ли с поличным, изъяв вещественные доказательства — поддельные финансовые документы и чернильную подушечку.

Суд, рассматривая дело, принял во внимание чистосердечное признание подсудимой и то, что поддельный чек не был обналичен. В результате мошенница получила два года тюрьмы с пятилетней отсрочкой. Дополнительно суд обязал ее выплатить штраф в размере 50 тысяч тайваньских долларов (примерно 120 тысяч рублей) и отработать 90 часов на общественных работах в государственных учреждениях.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Канаде объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую компанию. Неожиданный статус ей присвоили из-за ошибки похоронного бюро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости