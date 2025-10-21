Россия
Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

Российские войска уничтожили в зоне СВО прозванный зеленым драконом БТР M113 ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) бронетранспортер (БТР) M113 производства США. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, БТР подбили бойцы группировки войск «Запад». Кроме него на этом направлении российские войска уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию AN/TPQ-50, которая является важным элементом системы противовоздушной обороны ВСУ.

БТР М113 был разработан в конце пятидесятых годов двадцатого века, его массовое производство и использование началось в шестидесятые. Известность M113 получил во Вьетнамскую войну. Военнослужащие армии Демократической республики Вьетнам прозвали эту военную технику «Зеленым драконом». Известно, что партию БТР M113 ВСУ еще в 2022 году передали власти Литвы.

Днем ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне СВО вооружение, расколовшее немецкое общество.

    Все новости