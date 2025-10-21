Мир
Фицо призвал ЕС сделать все для встречи Путина и Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейские государства должны сделать все возможное для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась и была успешной. К этому Евросоюз (ЕС) призвал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если ЕС действительно хочет быстрого мира на Украине, во что я не верю, он должен сделать всt возможное, чтобы встреча Трампа и Путина прошла в Будапеште без препятствий и как можно скорее», — отметил политик.

По словам Фицо, несмотря на отсутствие информации о точной дате проведения встречи, ее уже пытаются всячески сорвать. ЕС превратился в «военный кабинет», где европейские чиновники поддерживают украинский конфликт, посетовал премьер.

21 октября журналист NBC News Гаррет Хааке заявил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Он также уточнил, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России.

В свою очередь, издание WSJ написало, что Сергей Лавров и Марко Рубио продолжат взаимодействие по проработке плана возможного саммита российского и американского глав Владимира Путина и Дональда Трампа.

