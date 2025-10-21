Мир
21:52, 21 октября 2025Мир

На Западе заявили о продолжении контактов Лаврова и Рубио

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио продолжат взаимодействие по проработке плана возможного саммита американского и российского глав Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом личная встреча двух дипломатов на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пока не запланирована, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

«Рубио и Лавров продолжат контакты для выработки плана возможной встречи президентов Трампа и Путина... Оба дипломата примут участие в саммите АСЕАН, который пройдет в Малайзии в конце месяца», — рассказал собеседник издания.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке сообщил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Он также уточнил, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России.

В свою очередь, портал Axios со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов сообщил, что Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшем будущем.

