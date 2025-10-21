Искусствовед предположил судьбу украденных из Лувра драгоценностей

Искусствовед Подстаницкий: Украденным драгоценностям Лувра грозит уничтожение

Украденные из парижского Лувра экспонаты невозможно продать. Скорее всего, из них достанут драгоценные камни и продадут за 50-70 процентов от стоимости. Такое мнение выразил российский коллекционер, искусствовед Сергей Подстаницкий в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт напомнил, что из Лувра были похищены бесценные исторические артефакты — произведения выдающихся мастеров своего времени. Экспонаты сделаны из драгоценных камней довольно внушительных размеров. Даже по самым скромным оценками, их стоимость может достигать десятков миллионов евро. «Но реализовать их невозможно — слишком знаковые и известные вещи», — объяснил Подстаницкий.

В связи с этим, считает искусствовед, вероятно, продавать их будут, разобрав на отдельные драгоценные камни. «Скорее всего, если бандитов не поймают вовремя, вещи разломают и будут отдельно продавать камни из них. Стоимость будет составлять от 50 до 70 процентов от реальной цены камней, как на все ворованные вещи», — заключил эксперт.

19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на кражу драгоценностей и обещал вернуть похищенные украшения, а также наказать виновных. Он назвал случившееся посягательством на историческое наследие.