Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:47, 21 октября 2025Спорт

Капризов стал рекордсменом клуба НХЛ

Капризов установил рекорд в «Миннесота Уайлд»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнждерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на 21 октября и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились шведский защитник Юнас Бродин, российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов.

Благодаря заброшенной шайбе Капризов стал первым игроком в истории клуба, кто сумел достичь отметки в 10 набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ.

Ранее сообщалось, что Капризов оформил дубль в матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс». Победа позволила «Коламбусу» выйти на седьмое место в Восточной конференции.

