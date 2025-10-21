Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

Норвежец Клебо поддержал продление отстранения российских лыжников

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от турниров. Его слова приводит TV2.

Клебо заявил, что на фоне продолжающихся событий российских спортсменов следует держать подальше от международных соревнований. «Я согласен с решением FIS. Оно отражает то, что я думаю», — поддержал решение он.

Ранее 21 октября FIS приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации.

Таким образом, россияне не смогут выступить в квалификационных стартах на Олимпиаду-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.