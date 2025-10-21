Из жизни
20:03, 21 октября 2025Из жизни

Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

Король Великобритании Карл III обратился к вере на фоне скандала с принцем Эндрю
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stephen Lock / i-Images / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III занялся вопросами веры на фоне продолжающегося скандала вокруг его брата, принца Эндрю. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам писателя и друга короля Джайлза Брендрета, нынешняя ситуация удручает Карла III, который сейчас готовится к важному визиту в Ватикан. Брендрет отметил, что монарх стал чаще молиться и считает предстоящую встречу с главой католической церкви особенной, поскольку она призвана объединять людей.

Эксперт также прокомментировал недавнее лишение Эндрю всех королевских титулов, назвав эту меру «нерелевантной». «В будущем его могут называть Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, я не знаю. Но, несмотря на это, он навсегда останется сыном нашей покойной королевы», — заявил Брендрет. Он добавил, что дворец «действительно не может сделать больше», поскольку история продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю готов пойти на беспрецедентный шаг из-за огромного давления со стороны монарха. Младший брат Карла III сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II. Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, также откажется от титула герцогини Йоркской и будет именоваться просто по имени.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

