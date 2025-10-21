Спорт
07:50, 21 октября 2025Спорт

Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала новую фотографию.

На снимке спортсменка показала фигуру в красном обтягивающем платье с откровенным декольте. Она приняла участие в фотосессии в Москве. Пост собрал более девяти тысяч лайков.

Ранее Медведева раскрыла имя возлюбленного. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

