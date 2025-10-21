Российская отрасль попросила избавить ее от налога на налог

Forbes: Пищевая промышленность просит Мишустина избавить ее от налога на налог

Представляющие российскую пищевую промышленность отраслевые объединения и торговые сети попросили главу правительства Михаила Мишустина избавить их от платежей за внесение сведений об обороте товаров с маркировкой «Честный знак», ввод которых готовится. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает Forbes.

Такой платеж на рынке оценивают как налог на налог, ведь производители и без того тратят средства на маркировку, а если инициативу утвердят, то сборы вырастут без экономического обоснования. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов указал, что фактически речь идет о дублировании платежа.

Стоимость марки на единице товара составляет 60 копеек плюс 20 процентов налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, деньги уходят на администрирование, нанесение и контроль.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отмечает, что в общей сложности цена товара увеличивается на один рубль. В целом представители пищевой промышленности оценивают расходы на маркировку в 52 миллиарда рублей в год.

Кроме того, участников рынка возмущает, что сбор предполагается сделать одинаковым для всех видов товаров, в том числе социально значимых, где каждый лишний рубль особенно важен.

Проект федерального закона о введении новой пошлины Госдума рассмотрит в среду, 22 октября. При этом представители бизнеса отмечают, что в документе не указаны базис расчета и ставки, фактически никакой информации о ее размере и механизме работы нет, что дает правительству возможность внести туда любые цифры без какого-либо обсуждения.

Авторы письма указывают, что пошлина приведет к росту цен на товары и повлияет на доступность базовых продуктов. Также они опасаются, что платеж поспособствует усилению позиций серого рынка, который сможет предлагать товар дешевле за счет отказа от маркировки. Уход производителей в тень, предупреждает Мамонтов, заметно сократит платежи в бюджет, так что вместо ожидающегося роста доходов правительство получит их падение.

Об инициативе с новыми пошлинами стало известно из проекта поправок в Налоговый кодекс, который правительство внесло в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Одной из особенностей документов стали различные меры для компенсации ожидающегося сокращения нефтегазовых доходов.

Ранее представители бизнеса рассказали, что система маркировки «Честный знак» фактически не защищает рынок от подделок, а купить ее можно хоть на рынке. Представитель Центра развития перспективных технологий (регулятор «Честного знака») опроверг эту информацию, подчеркнув, что маркировка заказывается официально.