Найдена укравшая золото Николая I из французского музея миниатюрная воровка

Во Франции китаянку обвинили в краже шести килограммов золота из музея

Во Франции 24-летнюю гражданку Китая обвинили в краже золотых самородков из Национального музея естественной истории (MNHN) в Париже. Об этом, как сообщает France Info, заявила столичный прокурор Лор Беко.

Одетая во все черное китаянка проникла в музей в ночь на 16 сентября. При помощи шлифмашины миниатюрная воровка вырезала в дверях отверстия размером чуть больше листа А4. Преступнице удалось проскользнуть внутрь и добраться до витрины с самородками. Она взломала ее паяльной лампой и покинула музей с шестью килограммами золота.

Из Национального музея естественной истории пропали самородки из Боливии, завещанные Академии наук в XVIII веке, и золото с Урала, подаренное музею российским императором Николаем I в 1833 году. Кроме того, женщина похитила кусок золота, обнаруженный в Калифорнии во время золотой лихорадки, и большой самородок из Австралии, найденный в 1990 году. Их стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро (142 миллиона рублей).

Злоумышленницу задержали 30 сентября в аэропорту Барселоны. При ней был килограмм расплавленного золота. Где находятся остальные самородки, пока неизвестно. 13 октября испанские власти передали женщину французским правоохранителям.

По словам одного из парижских полицейских, из-за впечатляющей гибкости преступницы ее приняли за цирковую артистку. Кто она на самом деле, правоохранители выяснят в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что 19 октября четыре вора обокрали музей Лувр в Париже. Им удалось забрать с собой восемь украшений, принадлежавших французской короне.