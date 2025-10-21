Силовые структуры
Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

Прокурор просит 17 лет лидеру рок-группы Медведкину за убийство Позднякова
Любовь Ширижик
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Измайловском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу о нападении на руководителей АНО «Цифровые технологии» Ивана Позднякова и Арсения Щельцина, в котором обвиняется лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор считает доказанной вину Медведкина в нанесении летальных ранений Позднякову и покушении на его товарища. Он запросил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Медведкин свою вину признал. В суде музыкант заявил, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны.

Конфликт произошел 9 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в Москве. Его зачинщицей была спутница Медведкина, рассказала супруга Щельцина.

