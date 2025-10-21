Экономика
15:28, 21 октября 2025Экономика

Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

Сенатор Кутепов заявил о росте доходов бюджета в 2026-м из-за локализации такси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Закон о локализации автомобилей, используемых в таксомоторных перевозках, принесет федеральному бюджету 10-12 миллиардов рублей доходов в 2026 году. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает РИА Новости.

Он объяснил, что такие цифры взяты из предполагаемого роста продаж отечественных автомобилей. Главным лоббистом и бенефициаром нового закона считается «АвтоВАЗ», который уже пообещал нарастить производство автомобилей Lada для закрытия потребностей отрасли и надеется, что следующий год станет для него удачнее нынешнего.

В соответствии с принятым законом, с марта 2026 года регистрировать для использования в такси можно будет только автомобиль из перечня Минпромторга. Специфика отечественной отрасли такова, что речь идет о фактическом введении запрета на иностранную технику.

По словам Кутепова, такая практика является нормальной. «Везде, в какую страну ни приедешь, в качестве такси используются национальные бренды», — уверен сенатор. Главной задачей он назвал минимизацию зависимости таксомоторной сферы России от иностранных производителей, потому что она делает автопарк компаний уязвимым в условиях санкционного давления и дефицита запчастей для ремонтов.

При этом сенатор уверен, что преодоление указанных сложностей приводит к дополнительным расходам перевозчиков, которые те перекладывают на потребителей через конечные тарифы.

В свою очередь, представители отрасли неоднократно указывали, что закон о локализации приведет к снижению комфорта для пассажиров, резкому росту цен и масштабному сокращения парка. В частности, глава «Яндекс Такси» Александр Аникин предположил, что самозанятые водители не станут покупать российские автомобили, а уйдут из отрасли.

До этого опрос Института социального маркетинга (Инсомар) показал, что около трети водителей такси в России не допускают даже мысли об использовании отечественных автомобилей.

В свою очередь, замглавы «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что закон о локализации автомобилей такси принят по поручению президента страны Владимира Путина и в нынешнем виде сбалансирован, а потому никакие дальнейшие обсуждения невозможны.

