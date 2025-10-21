Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 21 октября 2025Россия

Россиян напугал плавающий в озере гроб

Жителей Всеволжска напугал гроб, плавающий в озере Школьное
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жителей Всеволжска Ленинградской области напугал гроб, плавающий в озере Школьное. О странной находке россиян сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Горожане отметили, что ладья, обитая красной тканью, спокойно дрейфовала в водоеме. Внутри люди никого не заметили. Самые смелые выловили гроб, после его отнесли на мусорку.

В администрации Всеволжска гадают, кому мог принадлежать гроб. В мэрии заверили, что поблизости нет ритуальных агентств и кладбищ.

До этого в Санкт-Петербурге гроб с белой атласной обивкой обнаружили во дворе дома на улице Галерной.

Впоследствии владельца гроба нашли. Им оказался один из местных жителей. Россиянин пояснил, что использует гроб, как кровать.

Еще раньше в Анапе ритуальщики положили умершего в гроб голым и с пакетом на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости