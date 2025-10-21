Россиян напугал плавающий в озере гроб

Жителей Всеволжска напугал гроб, плавающий в озере Школьное

Жителей Всеволжска Ленинградской области напугал гроб, плавающий в озере Школьное. О странной находке россиян сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Горожане отметили, что ладья, обитая красной тканью, спокойно дрейфовала в водоеме. Внутри люди никого не заметили. Самые смелые выловили гроб, после его отнесли на мусорку.

В администрации Всеволжска гадают, кому мог принадлежать гроб. В мэрии заверили, что поблизости нет ритуальных агентств и кладбищ.

До этого в Санкт-Петербурге гроб с белой атласной обивкой обнаружили во дворе дома на улице Галерной.

Впоследствии владельца гроба нашли. Им оказался один из местных жителей. Россиянин пояснил, что использует гроб, как кровать.

Еще раньше в Анапе ритуальщики положили умершего в гроб голым и с пакетом на голове.