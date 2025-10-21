Россиянин сел в такси и получил четыре пули в грудь

В Екатеринбурге таксист расстрелял клиента, отказавшегося выходить из машины

В Екатеринбурге отправили в СИЗО водителя такси, тяжело ранившего своего клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, причиной конфликта стало нежелание таксиста вести мужчину по указанному адресу. Пассажир не захотел выходить из салона — тогда водитель выхватил пистолет и четырежды выстрелил ему в грудь. Раненый мужчина был вынужден обратиться за медицинской помощью.

