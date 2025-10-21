Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:39, 21 октября 2025Экономика

Российский автоконцерн отказался снижать объемы экспорта

«АвтоВАЗ»: В 2025 году будет экспортировано больше 20 тысяч автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российская компания АвтоВАЗ не планирует снижать экспортные отгрузки, несмотря на плохие макрофинансовые факторы. Это пообещал ее руководитель Максим Соколов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в текущем году на внешний рынок будет поставлено больше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. К 2027 году данный показатель должен превысить 30 тысяч.

В начале октября представители «АвтоВАЗа» пообещали не менять цены в ближайшее время. Там отметили, что сегодня стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30 процентов ниже по сравнению с иномарками.

По итогам 2025 года суммарные объемы производства автомобилей Lada достигнут больше 300 тысяч единиц. В октябре-ноябре 2024 года производственный план предполагал уровень примерно в 500 тысяч штук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости