Российский автоконцерн отказался снижать объемы экспорта

«АвтоВАЗ»: В 2025 году будет экспортировано больше 20 тысяч автомобилей

Российская компания АвтоВАЗ не планирует снижать экспортные отгрузки, несмотря на плохие макрофинансовые факторы. Это пообещал ее руководитель Максим Соколов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в текущем году на внешний рынок будет поставлено больше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. К 2027 году данный показатель должен превысить 30 тысяч.

В начале октября представители «АвтоВАЗа» пообещали не менять цены в ближайшее время. Там отметили, что сегодня стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30 процентов ниже по сравнению с иномарками.

По итогам 2025 года суммарные объемы производства автомобилей Lada достигнут больше 300 тысяч единиц. В октябре-ноябре 2024 года производственный план предполагал уровень примерно в 500 тысяч штук.