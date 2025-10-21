Спорт
10:10, 21 октября 2025Спорт

Российский хоккеист устроил драку с канадцем в матче НХЛ

Форвард «Филадельфии» Гребенкин подрался с канадским защитником «Сиэтла» Флери
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Eric Hartline-Imagn / Imagn Images / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин устроил драку с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на 21 октября и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Оуэн Типпетт и Тайсон Ферстер, а также Трэвис Конекны.

На 14-й минуте российский форвард устроил драку с Флери. Судьи признали его зачинщиком конфликта, хоккеист получил 17 минут штрафного времени.

Ранее Гребенкин рассказал о недостающих в НХЛ вещах. По словам форварда, он тяжело привыкал к отсутствию близких людей рядом.

В апреле 2024 года Гребенкин подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс». За команду он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. В марте 2025-го россиянина обменяли в «Филадельфию».

