Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:59, 21 октября 2025Спорт

Сафонов захотел уйти из ПСЖ

Вратарь Сафонов может покинуть ПСЖ и перейти в клуб из Испании или Португалии
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов захотел покинуть расположение клуба из-за отсутствия игрового времени. Об этом сообщает издание Foot Parisien.

По информации источника, Сафонов недоволен тем, что ему отводят роль второго голкипера, и сомневается в своем будущем в парижском клубе. Футболист рассматривает возможность перейти в испанский или португальский клуб. Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером игрока.

Ранее Сафонов поделился впечатлениями от игры за парижский клуб. Он опубликовал в сторис фото со скамейки запасных и отметил, что ему неприятно каждый раз не знать, кто окажется на поле.

В нынешнем сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ. В команде у футболиста статус резервного вратаря.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости