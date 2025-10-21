Сафонов захотел уйти из ПСЖ

Вратарь Сафонов может покинуть ПСЖ и перейти в клуб из Испании или Португалии

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов захотел покинуть расположение клуба из-за отсутствия игрового времени. Об этом сообщает издание Foot Parisien.

По информации источника, Сафонов недоволен тем, что ему отводят роль второго голкипера, и сомневается в своем будущем в парижском клубе. Футболист рассматривает возможность перейти в испанский или португальский клуб. Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером игрока.

Ранее Сафонов поделился впечатлениями от игры за парижский клуб. Он опубликовал в сторис фото со скамейки запасных и отметил, что ему неприятно каждый раз не знать, кто окажется на поле.

В нынешнем сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ. В команде у футболиста статус резервного вратаря.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.