S.T.A.L.K.E.R. 2 показали на PS5

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали геймплейный трейлер игры на PS5
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: GSC Game World / YouTube

Студия GSC Game World анонсировала выпуск своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях PlayStation 5. Трейлер опубликовали на YouTube.

В ролике показали геймплей, записанный с помощью консоли PS5. На видео главный герой Скиф передвигается по Зоне, сталкивается с мутантами и противниками, обходит аномалии и собирает артефакты. Также геймеры смогли увидеть, как протагонист вступает в бой со своими врагами.

«Проживите свою грандиозную историю и проложите дорогу к самому сердцу Чернобыля — теперь и на PlayStation 5», — заявили разработчики игры. Релиз тайтла состоится 20 ноября 2025 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на персональных компьютерах (ПК) и консолях Xbox Series. Игра была временным эксклюзивом платформы Microsoft. Судя по всему, уникальный статус для приставок Xbox установили лишь на один год. GSC Game World объявила о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5 в конце лета.

В конце октября выяснилось, что игра украинской студии S.T.A.L.K.E.R. 2 появится с русской озвучкой, созданной фанатами. В официальной версии тайтла добавили озвучку только на английском и украинском языках.

