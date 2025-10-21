Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 20 октября 2025Мир

Суд разрешил Трампу послать войска в Портленд

Апелляционный суд США одобрил Трампу отправку Нацгвардии в Портленд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп добился официального разрешения об отправке солдат Национальной гвардии в Портленд. Такие полномочия глава Белого дома получил после решения апелляционного суда, передает в понедельник, 20 октября, РИА Новости.

Как указывается в решении, у ответчиков имеется «высокая вероятность добиться успеха в апелляции». Кроме того, судьи отметили и другие факторы в пользу приостановки решения нижестоящего суда. Поэтому на время апелляции было удовлетворено ходатайство стороны Трампа, в котором его представители просили об этом.

Ранее сообщалось, что Калифорния и Орегон подали в суд на администрацию Трампа. Так власти попытались не допустить отправку 200 солдат Нацгвардии из «Золотого штата» в Портленд. По словам генпрокурора, городу не нужно это вмешательство, а своим решением президент злоупотребляет властью, поскольку он обязался использовать возможности войск для обеспечения безопасности штата.

27 сентября хозяин Белого дома отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». По его словам, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. За несколько дней до этого Трамп признал движение террористической организацией, так как та своей деятельностью подрывает принцип верховенства закона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Словакия заявила о готовности поддержать новые санкции против России

    Суд разрешил Трампу послать войска в Портленд

    Вскрылись новые детали ограбления Лувра

    Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

    Колонна автомобилей американской армии попала в ДТП в Польше

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

    Стало известно о «еле ходящем» генерале армии в российском СИЗО

    Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

    На Украине усомнились в Зеленском после его слов о поставках газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости