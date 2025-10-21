Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 21 октября 2025Россия

Священник РПЦ опубликовал угрозы властям Польши из-за Путина

Митрополит Леонид пригрозил Польше самолетами ВКС России из-за слов о Путине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Митрополит РПЦ Леонид (Горбачев) напомнил Польше о самолетах Воздушно-Космических (ВКС) сил России из-за слов главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможных планах помешать пролету президента Владимира Путина в воздушном пространстве этого государства. Угрозы он опубликовал в Telegram.

Священник заявил, что власти Польши являются для него удивительными людьми и не понимают, что Владимир Путин — не Эво Моралес, бывший президент Боливии, которого власти нескольких европейских государств заподозрили в перевозке разыскивавшегося в США Эдварда Сноудена, после чего самолет Моралеса задержали и обыскали в аэропорту Вены.

«Россия — не Боливия. Подлетное время самолетов ВКС России к Польше — минуты. А развязать третью мировую полякам никто не даст», — пригрозил митрополит РПЦ в ответ на заявления Сикорского.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что ответ Москвы в случае провокации Евросоюза с самолетом Путина будет разрушительным.

Опасности полета Владимира Путина в Венгрию описывал российский военкор Александр Коц. По его словам, при пролете над Украиной будет риск прямой атаки на президентский борт, а маршрут через страны Балтии и Германию будет опасен из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников. В качестве оптимального маршрута он назвал передвижение в воздушном пространстве Закавказья, Ирана и Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости