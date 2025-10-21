Священник РПЦ опубликовал угрозы властям Польши из-за Путина

Митрополит Леонид пригрозил Польше самолетами ВКС России из-за слов о Путине

Митрополит РПЦ Леонид (Горбачев) напомнил Польше о самолетах Воздушно-Космических (ВКС) сил России из-за слов главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможных планах помешать пролету президента Владимира Путина в воздушном пространстве этого государства. Угрозы он опубликовал в Telegram.

Священник заявил, что власти Польши являются для него удивительными людьми и не понимают, что Владимир Путин — не Эво Моралес, бывший президент Боливии, которого власти нескольких европейских государств заподозрили в перевозке разыскивавшегося в США Эдварда Сноудена, после чего самолет Моралеса задержали и обыскали в аэропорту Вены.

«Россия — не Боливия. Подлетное время самолетов ВКС России к Польше — минуты. А развязать третью мировую полякам никто не даст», — пригрозил митрополит РПЦ в ответ на заявления Сикорского.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что ответ Москвы в случае провокации Евросоюза с самолетом Путина будет разрушительным.

Опасности полета Владимира Путина в Венгрию описывал российский военкор Александр Коц. По его словам, при пролете над Украиной будет риск прямой атаки на президентский борт, а маршрут через страны Балтии и Германию будет опасен из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников. В качестве оптимального маршрута он назвал передвижение в воздушном пространстве Закавказья, Ирана и Турции.