В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

Reuters: Встреча Путина и Трампа не запланирована на ближайшее будущее

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланирована на ближайшее будущее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным чиновника, у американского лидера нет планов на встречу с Путиным «в ближайшем будущем». Собеседник агентства добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также не планируют личную встречу в ближайшее время.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке сообщил, сославшись на представителя Белого дома, что подготовка встречи Путина и его американского коллеги приостановлена.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Глава МИД России сообщил, что в разговоре с Рубио затронул варианты подготовки встречи президентов России и США, которая должна состояться в Будапеште.