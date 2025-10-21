Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 21 октября 2025Мир

В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

Reuters: Встреча Путина и Трампа не запланирована на ближайшее будущее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланирована на ближайшее будущее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным чиновника, у американского лидера нет планов на встречу с Путиным «в ближайшем будущем». Собеседник агентства добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также не планируют личную встречу в ближайшее время.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке сообщил, сославшись на представителя Белого дома, что подготовка встречи Путина и его американского коллеги приостановлена.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Глава МИД России сообщил, что в разговоре с Рубио затронул варианты подготовки встречи президентов России и США, которая должна состояться в Будапеште.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

    Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости