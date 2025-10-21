В «Ленкоме» высказались о состоянии находящегося в больнице актера Збруева

Варшавер: Збруева могут выписать из больницы в течение нескольких дней

Народный артист РСФСР Александр Збруев находится в больнице, его могут выписать в течение нескольких дней. Таким образом о состоянии актера высказался президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Его слова приводит ТАСС.

«Он в хорошем состоянии и выглядит замечательно. Дай бог, чтобы и дальше он так себя чувствовал. Я думаю, еще несколько дней — и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену», — заявил президент театра.

Збурева госпитализировали в ночь на 9 октября. Сначала он попал в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а после был переведен в другую клинику, название которой не раскрывалось.

Как сообщал Варшавер, Збруева перевели в медучреждение, где есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Других подробностей он не привел, но заявил, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. По версии Mash, его направили в спеццентр для углубленного обследования, поскольку нашли образование, похожее на опухоль.

10 октября Збруев вышел на связь и заявил, что все его проблемы со здоровьем исключительно возрастные.