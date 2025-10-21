В России выросли продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи машин с пробегом в России выросли на 4,5 % в сентябре

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей с пробегом в России увеличились на 4,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О росте реализации этого вида машин в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период в России продали в общей сложности 553,3 тысячи штук б/у автомобилей. Для сравнения, в сентябре прошлого года в стране реализовали 529,4 тысячи подобных машин. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 23,9 тысячи единиц.

Лидером по объемам продаж в это сегменте отечественного авторынка оказался российский бренд Lada. За первый месяц осени в стране приобрели 130,8 тысячи подержанных машин этой марки. В топ-5 также вошли Toyota (56,1 тысячи штук), Kia (33,1 тысячи), Hyundai (30,8 тысячи) и Nissan (24,5 тысячи). В пятерке лидеров не оказалось ни одного китайского производителя, констатировали аналитики.

Спрос на подержанные автомобили растет на фоне общего подорожания новых машин. При жесткой денежно-кредитной политике Центробанка рассчитывать на оживление российского авторынка не приходится, сходятся во мнении эксперты. Автозаймы при ключевой ставке в 17 процентов годовых продолжают оставаться недоступными для значительной части населения. При таком раскладе подержанные машины представляются более оптимальным вариантом.

Однако и эти автомобили в обозримом будущем могут заметно подорожать из-за грядущего повышения утильсбора на иномарки категории М1 с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил. Блогер Елена Лисовская предупреждала, что из-за нововведений ввозить в Россию ряд иномарок из Китая и Южной Кореи станет для импортеров невыгодно с учетом повышенных ставок утиля.