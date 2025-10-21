В России запретят торговлю сигаретами на остановках

Госдума одобрила в I чтении законопроект о запрете торговать табаком в ларьках

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете на продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта, внесенный Законодательной думой Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас сигаретами и другой соответствующей продукцией в России запрещено торговать на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предложили расширить этот список объектов, что приведет, по словам главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, которого цитирует агентство, к снижению потребления никотина.

В августе сообщалось, что предложение дальневосточных парламентариев в целом поддержали в правительстве, отметив, что для случаев, когда речь идет о единственной в населенном пункте торговой точке, следует сделать исключение.

На прошлой неделе стало известно, что некоторые депутаты Госдумы обратились к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов, призвав выработать четкую систему ответственности для защиты граждан.