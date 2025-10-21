Россия
14:51, 21 октября 2025Россия

В российском городе после удара ВСУ ввели режим ЧС

В части Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«По уточненной информации, пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сообщил глава города.

Он добавил, что власти организовали работу оперативного штаба и проведут обход местности для оценки и фиксации ущерба. Кроме того, на месте происшествия организуют прием документов у граждан из пострадавших домов.

Ранее в сети появились кадры момента атаки ВСУ на Ростовскую область. На кадрах, снятых в Батайске, слышен жужжащий звук работы мотора беспилотника, который нарастает. Впоследствии слышен мощный звук взрыва, который раздается вблизи жилых многоэтажных домов.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 21 октября. Над регионом сбили 34 дрона. В Батайске обломки дрона повредили жилой дом, также под удар попал медцентр. ВСУ атаковали и Ростов-на-Дону, где травмы получили два человека.

